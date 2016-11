W pojedynku w kategorii słomkowej Jędrzejczyk obroniła pas MMA (mieszanych sztuk walki), wygrywając po pięciu rundach na punkty z Kowalkiewicz.

Zanim stanęły do walki w hali Madison Square Garden, 4 marca 2012 roku spotkały się w zawodach Amatorskiej Ligi MMA w Sochaczewie i też wygrała Jędrzejczyk. W ogóle mamy już kilka osób, które zaczynały na naszych galach, a obecnie oglądamy je na imprezach Ultimate Fighting Championship (UFC). Są to m.in. Marcin Held, Krzysztof Jotko, Bartosz Fabiński i Daniel Omielańczuk - stwierdził Cypel, na co dzień pracujący w klubie Dragon Fight Club Sochaczew.