Początek walki był dość zaskakujący i przez chwilę fani samozwańczego "Króla Albanii" mogli mieć nadzieję, że to ich idol wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. "Pudzian" został mocno trafiony w głowę. Po tym uderzeniu aż przyklękną. Rak jednak nie poszedł za ciosem, a rywal szybko doszedł do siebie i ruszył do ataku. Chwilę później było już po wszystkim. Pudzianowski zasypał przeciwnika gradem ciosów i sędzia widząc bezradność "Popka" przerwał walkę". "Pudzian" wygrał przez przez techniczny nokaut.

Wyniki walk podczas KSW 37:

120 kg: Karol Bedorf (117,5 kg) vs Fernando Rodrigues Jr (111 kg) o pas KSW w wadze ciężkiej - nokaut

120 kg: Mariusz Pudzianowski (115,9 kg) vs Paweł "Popek" Rak (116,6 kg) - nokaut techniczny

77 kg: Borys Mańkowski (76.9 kg) vs John Maguire (76.9 kg) o pas KSW w wadze półśredniej - jednogłośna decyzja sędziów

66 kg: Artur Sowiński (66 kg) vs Marcin Wrzosek (66 kg) o pas KSW w wadze piórkowej - nokaut techniczny

70 kg: Łukasz Chlewicki (69,9 kg) vs Mansour Barnaoui (69,5 kg) - nokaut techniczny

93 kg: Marcin Wójcik (92,9 kg) vs Marcin Łazarz (92,4 kg) - poddanie

69 kg: Filip Wolański (68,6 kg) vs Denilson Neves de Oliveira (69 kg) - niejednogłośna decyzja sędziów

80 kg: Robert Radomski (79,9 kg) vs David Zawada (79 kg) - nokaut techniczny

68 kg: Roman Szymański (68 kg) vs Sebastian Romanowski (67,2 kg) - poddanie