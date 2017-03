To jasne, że runda trzyminutowa daje inne możliwości. Na treningach walczymy przez trzy minuty. To jest dobre, jestem z tego powodu szczęśliwa, więc nie widzę powodów, by różnicować czas trwania rundy ze względu na płeć. Myślę, że będzie więcej nokautów - powiedziała 30-letnia Irlandka, która na zawodowym ringu wygrała już cztery walki.