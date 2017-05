Głowacki nie tak dawno stracił mistrzowski pas. Teraz okazuje się, że w jego życiu prywatnym też nie nie dzieje się najlepiej. O czym poinformował sam pięściarz. Bokser za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych oficjalnie potwierdził plotki o rozpadzie jego małżeństwa.

Co chwila dochodzą mnie różne informacje wyssane z palca, jest to żenujące nie wiem, czy śmiać się czy płakać. Tak, to prawda, rozwodzę się. Nie jestem z Karoliną od stycznia. Czekam na sprawę rozwodową - napisał na Facebooku.