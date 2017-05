Przed Brodnicką (Tymex Boxing Promotion) pasy mistrzowskie zakładały: Iwona Guzowska, Agnieszka Rylik, Karolina Łukasik i Ewa Piątkowska.

Długo czekałam na taką szansę i nie zamierzam jej zaprzepaścić - powiedziała Brodnicka, która wcześniej była mistrzynią Europy w wyższej kategorii lekkiej.

Priorytetem było doprowadzenie do jej walki o mistrzostwo świata i to się udało. Kolejnym celem będzie pojedynek o właściwy pas federacji World Boxing Organization, który należy do Niemki Ramony Kuehne - dodał promotor polskiej zawodniczki Mariusz Grabowski.

Na zawodowych ringach Brodnicka wygrała wszystkie 12 walk, zaś Adler legitymuje się rekordem 16-7.

Podczas sobotniej gali "Budweld Boxing Night-Mistrzowskie Rozdanie" odbędzie się także drugi pojedynek o trofeum WBO. Częstochowianin Robert Parzęczewski (15-1) będzie walczył z Gruzinem Zurą Mekereszwilim (20-8) o młodzieżowe mistrzostwo świata w wadze półciężkiej.

Rywala z Gruzji, w kategorii ciężkiej, będzie miał także inny bokser z Częstochowy Marcin Siwy (16-0). Spotka się z Tornike Puriczamiaszwilim (9-4).

W najciekawszym z pojedynków polsko-polskich weteran, ośmiokrotny mistrz kraju oraz ćwierćfinalista mistrzostw świata i Europy 38-letni Krzysztof Szot (20-21-2) skrzyżuje rękawice z zawodnikiem Grabowskiego Michałem Żeromińskim (12-2), dla którego celem pozostaje pas zawodowego mistrza Europy w wadze półśredniej.

Szot to solidny bokser, ale mający najlepsze lata już za sobą. Na pewno go nie zlekceważę, nie po to zdecydowanie postawiłem na boks, by podchodzić do walk w sposób nieprofesjonalny - stwierdził radomianin Żeromiński.