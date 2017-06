Materla został zatrzymany 14 grudnia 2016 roku. Od tamtej pory przebywa za kratami. Został złożony wniosek o przedłużenie sankcji o kolejne trzy miesiące. Następna rozprawa odbędzie się 6 czerwca. Dochodzą mnie słuchy, bo tego nie wiemy formalnie, że jest bardzo dużo osób wzywanych w sprawie Michała. Idzie to tak daleko, że są wzywane osoby, które prowadzą sklepy w okolicy domu Michała i są o niego pytani oraz o to, czy kiedykolwiek widzieli, że zachowywał się podejrzliwie lub sprzedawał narkotyki. Jak na razie nie ma świadków bezpośrednich. Świadek pośredni pomawia, iż ktoś dał jednemu i drugiemu po 50 gramów kokainy czy amfetaminy, a Michał miał to sprzedać w dyskotece. Tymczasem pani prokurator ich nie przesłuchuje jako świadków, mimo, że sąd dwukrotnie to nakazał - mówi w rozmowie z portalem MMA.pl Norbert Sawicki.