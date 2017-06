"Różal" oświadczył, że popiera topienie łodzi z uchodźcami na Morzu Śródziemnym. Mistrz KSW na Facebooku zamieścił link do wypowiedzi Bogusława Wolniewicza. Filozof zaleca w niej zatapianie statków, którymi do Europy docierają imigranci. To nie spodobało się internautom, którzy w komentarzach pod wpisem Różalskiego nie szczędzą mu gorzkich słów.

Sportowiec jednak zupełnie się tym nie przejął. Krytykującym go odpowiedział w bardzo dosadny sposób.