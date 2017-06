Kosteckiemu groziło do 10 lat pozbawienia wolności. Pięściarz odmówił składania zeznań, przyznał się do winy i poprosił o dobrowolne poddanie się karze. Zgodził się także na publikowanie swojego wizerunku w mediach. Ostatecznie sąd w Tarnobrzegu skazał go na 5 lat więzienia.

To nie pierwsza kara dla "Cygana", który wcześniej był oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i czerpanie korzyści z sutenerstwa.

Niespełna 36-letni bokser to były młodzieżowy mistrz świata WBC oraz mistrz federacji WBF i IBC w wadze półciężkiej. W 2015 roku został zawieszony na dwa lata za stosowanie dopingu podczas przegranej walki z Andrzejem Sołdrą.