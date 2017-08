W komunikacie WBA przekazała, że promotorzy Joshuy i Ortiza mają 30 dni na osiągnięcie porozumienia ws. terminu i miejsca pojedynku. W przeciwnym razie federacja zarządzi przetarg na organizację konfrontacji mistrzowskiej.

27-letni brytyjski pięściarz, do którego należą także trofea IBF i IBO, miał nadzieję, że dojdzie do rewanżu z Kliczką. Pod koniec kwietnia pokonał w 11. rundzie słynnego ukraińskiego pięściarza. Do drugiej potyczki między nimi nie dojdzie, bowiem 41-letni Kliczko (rekord 64-5) postanowił skończyć z boksem.

W tej sytuacji na ringu zmierzą się dwaj niepokonani zawodnicy - Joshua (19-0) i Ortiz (27-0).

Przedstawiciele Brytyjczyka zaznaczyli jednak, że Joshuę wkrótce czeka obowiązkowa walka w obronie pasa IBF w Bułgarem Kubratem Pulewem (25-1). Musi do niej dojść najpóźniej w ciągu czterech miesięcy (do 2 grudnia), bowiem w przeciwnym razem straci tytuł.

Zainteresowany pojedynkiem z Joshuą jest również czempion WBC Amerykanin Deontay Wilder (38-0).