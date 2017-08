Polacy przyjęci zostali i zamieszkali w rezydencji Pacquiao. Byliśmy pod wrażeniem gościnności słynnego pięściarza, który zapewnił nam też dodatkowe atrakcje w postaci np. wycieczki pookolicach w limuzynie i z jego ochroną - dodał promotor, który 9 września organizuje galę "MGębski Boxing Night". Na stadionie piłkarskim odbędą się aż cztery walki w kategorii ciężkiej.

W głównym pojedynku trenujący na stałe w Londynie Krzysztof Zimnoch (22-1-1) spotka się z Amerykaninem Joeyem Abellem (33-9). Były mistrz Europy Albert Sosnowski (49-8-2) będzie walczył z Łukaszem Różańskim (6-0). Mieszkający w Warszawie dwumetrowy Ukrainiec Serhiej Werwejko (6-1) zmierzy się z Amerykaninem Nagy Aguilerą (20-9). Trzeci zawodowy pojedynek stoczy Paweł Wierzbicki (2-0), były młodzieżowy wicemistrz świata.

Wybór bardzo mocno bijącego Abella nie był przypadkowy. To zawodnik leworęczny, tak jak Artur Szpilka, z którym Zimnoch mógłby spotkać się w grudniu. O takiej walce mówi się od kilku lat.

Zimnoch nie miał jeszcze tak trudnego rywala w profesjonalnej karierze, do tego to jego pierwsza 12-rundowa walka. I on, i Szpilka chcą bezpośredniej konfrontacji, więc wkrótce im taką zorganizujemy. W Radomiu ciekawie zapowiada się także starcie bardzo doświadczonego Sosnowskiego ze skazywanym na porażkę Różańskim. Moglibyśmy wystawić Albertowi kogoś słabego, ale nam chodzi o sportowe emocje, a Łukasz na pewno wysoko postawi poprzeczkę. Werwejko powalczy zaś z Aguilerą, pogromcą Marcina Rekowskiego. I wreszcie Wierzbicki, który dostanie solidnego Gruzina, mającego 8 zwycięstw w 10 walkach. To nie będzie rywal dla nabicia rekordu - podsumował promotor.