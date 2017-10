W walce wieczoru "Pudzian" został mocno obity przez Jay'a Silvę. Były strongman ostatecznie wygrał niejednogłośną decyzją. Po pojedynku miał mocno rozbitą twarz i nie był w stanie udzielić wywiadu.

W przeciwieństwie do Pudzianowskiego żadnych kłopotów z odniesieniem zwycięstwa nie miał Michał Materla. Wypuszczony niedawno z aresztu zawodnik, który był podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej pokonał brazylijskiego antyterrorystę. Paulo Thiago w drugiej rundzie padł po atomowym prawym sierpowym i już się nie podniósł.

KSW 40: Michał Materla – Brazylia 3:2: https://t.co/ME3mb3osdc via @YouTube — david tony (@davidto33610304) 23 października 2017

W klatce pojawili się też Tomasz Oświeciński i Paweł Mikołajuw. Aktor znany z "Pit Bulla" i raper co prawda swoją walkę stoczą dopiero 23 grudnia w Katowicach na gali KSW 41, ale już teraz kibice poczuli przedsmak tego, co będzie się działo za miesiąc. "Popek" stojąc twarzą w twarz ze "Strachem" popchnął swojego rywala. Aktor utrzymał nerwy na wodzy i nie dał się sprowokować przeciwnikowi. Po wszystkim Oświeciński stwierdził, że nie chciał zniżać się do poziomu "Króla Albanii", tym bardziej, że czuł od niego alkohol.

Wyniki KSW 4:

Walka wieczoru:

Mariusz Pudzianowski pok. Jay’a Silvę przez większościową decyzję sędziów (29-28, 29-28, 28-28)

Karta główna:

Mateusz Gamrot vs. Norman Parke walka nierozstrzygnięta

Michał Materla pok. Paulo Thiago przez TKO w rundzie 2.

Ariane Lipski pok. Marianę Morais przez poddanie w rundzie 1

David Zawada pok. Macieja Jewtuszkę przez jednogłośną decyzję sędziów

Chris Fields pok. Michała Fijałkę przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta wstępna:

Paul Redmond pok. Łukasza Chlewickiego przez niejednogłośną decyzję sędziów

Paul Lawrence pok. Konrada Iwanowskiego przez niejednogłośną decyzję sędziów

Antun Racic pok. Pawła Polityło przez niejednogłośną decyzję sędziów