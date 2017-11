Martin Lewandowski poinformował na Twitterze, że spotkał się z Anną Lewandowską. Głównym tematem rozmowy była walka żony kapitana reprezentacji Polski na jednej z gali organizowanych przez KSW.

Ania jest otwarta na walkę. Dużą rolę grają jej ambicje sportowe. Jest fighterką z krwi i kości. Jednak to nie wydarzy się w tym roku, ani pewnie też w przyszłym. Jak na pierwsze spotkanie, to nasza rozmowa była dość konkretna. Na pewno wrócimy do tematu. Dodam, że pierwszy raz w tego typu rozmowach nie poruszyliśmy kwestii finansowych. W tym przypadku chodzi tylko o ambicje sportowe - podkreślił w rozmowie z onet.pl Lewandowski.