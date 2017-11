Organizatorami imprezy są Tymex Boxing Promotion i MB Promotions. Ważenie zawodników zaplanowano na piątek, a w czwartek dwunastu spośród 14 bokserów, którzy zaprezentują się częstochowskiej publiczności, wzięło udział w konferencji prasowej.

Zabrakło tylko Marka Laskowskiego i Tanzańczyka Saida Mbelwy. Podczas prezentacji obyło się bez spięć i prowokacji, a niemal każdy z wypowiadających się mówił o swoim rywalu z dużym szacunkiem, ale był przekonany, że to jednak on zwycięży w sobotę.

Przeciwnik Adamka Fred Kassi podkreślił, że był fanem Adamka i fakt, że będzie mógł się zmierzyć z bokserem, któremu sam kibicował, będzie dla niego dodatkową motywacją. Z kolei Adamek stwierdził, że jest bardzo dobrze przygotowany do walki, w czym duża zasługa jego trenera Gusa Currena. "Teraz trzeba wejść do ringu, walczyć i wygrać. Jeśli będę szybki i dokładny to wygram".

Fanem Adamka okazał się też amerykański bokser Demetrius Banks, który będzie walczyć w wadze junior ciężkiej z Adamem Balskim. Ich pojedynek został zakontraktowany na osiem rund, zaś walka Adamka z Kassim w wadze ciężkiej na dziesięć.

Wcześniej odbędzie się pięć walk w lżejszych kategoriach zmierzą się Damian Wrzesiński i Marek Laskowski, Mateusz Rzadkosz i Tomasz Gromadzki, Michał Leśniak i Kamil Młodziński, Rober Parzęczewski i Said Mbelwa oraz Łukasz Wierzbicki i Michał Żeromiński. Stawką pojedynku Leśniaka z Młodzińskim oraz Wierzbickiego z Żeromińskim będą tytuły mistrzów Polski w wadze super lekkiej i półśredniej.

Początek sobotniej gali o godz. 18.