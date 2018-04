Decyzję o odwołaniu mistrzostw Europy we Władysławowie podjął Komitet Wykonawczy EUBC jednocześnie otwierając konkurs na nowego organizatora tej imprezy. O szczegółach tej sprawy poinformujemy w najbliższych dniach - przekazał rzecznik prasowy PZB Janusz Stabno.

Do 15 kwietnia władze EUBC będą czekały na zgłoszenia kandydatów do organizacji turnieju. Nieoficjalnie podaje się, że gospodarzem ME podobnie jak ostatnio będzie Sofia.