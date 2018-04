Szpilka i Wybrańczyk oboje udzielili wywiadów i wzięli udział w rozbieranej sesji. Oczywiście zdecydowanie więcej do pokazania miała partnerka boksera, która pierwszy raz zdecydowała się zaprezentować walory swojego ciała. Szpilka jest tylko "małym" dodatkiem do tych zdjęć. On dopiero ma się pokazać z jak najlepszej strony 25 maja. Tego dnia zmierzy się z Dominickiem Guinnem. Polak do tego pojedynku przystąpi po dwóch porażkach z rzędu.