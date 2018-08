Redakcja Dziennik.pl

Kilka dni temu matka Andrzeja Gołoty spotkała się z kandydatem PSL na prezydenta Warszawy, Jakubem Stefaniakiem. Pani Bożenna będzie pracować nad propozycjami dla warszawskich seniorów. Już dziś planujemy wspólne spotkania i zbiórkę podpisów pod projektem „Emerytura bez podatku”. Pani Bożena ma ogromną determinację i wolę walki. To chyba rodzinne. Sądzę, że ma olbrzymie szanse na to, by zostać radną Warszawy - zachwala jej kandydaturę na łamach "Super Expressu" Stefaniak.

Wartości PSL są mi najbliższe. Cenię m.in. Władysława Kosiniaka-Kamysza i Jakuba Stefaniaka, to świetni, młodzi, ambitni politycy. Tak, jak mój syn Andrzej tak i ja, ale w ringu politycznym, nie sportowym, stoczę walkę o samorząd i mam nadzieję, że uda mi się dostać do Rady Miasta - mówi matka boksera.