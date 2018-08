37-letni Haye, który zakończenie bokserskiej kariery ogłosił w czerwcu, zamierza pobierać lekcje od zawodowych pokerzystów.

Czasami wystarczy w sporcie być większym i silniejszym, by pokonać rywala, ale w pokerze to nie działa. Nie chodzi o to, jak jestem szybki, jaki mam refleks. Tu nie mogę się spieszyć. Muszę nauczyć się od podstaw pokerowego chleba, bo jestem w tej dziedzinie nowicjuszem. Pomóżcie mi, dajcie mi tyle wiedzy, ile się da - powiedział Haye cytowany przez portal "CardPlayer.com".