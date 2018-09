Decyzję podjęło Amerykańskie Centrum Bezpiecznego Sportu (U.S. Center for Safe Sport), które przeprowadziło w tej sprawie trwające cztery miesiące śledztwo.

Steven Lopez i jego brat Jean zostali oskarżeni przez cztery byłe zawodniczki o zmuszanie ich do seksu "pod groźbą wykluczenia z reprezentacji USA". Do czynów tych miało dojść pod koniec lat 90. i w pierwszych latach XXI wieku.

Zawodniczki złożyły w maju oficjalną skargę do Komitetu Olimpijskiego Stanów Zjednoczonych (USOC), co było podstawą do wszczęcia śledztwa przez Centrum Bezpiecznego Sportu.

39-letni dziś Steven Lopez zdobył złote medale olimpijskie w Sydney (2000) i Atenach (2004), a na igrzyskach w Pekinie (2008) wywalczył brąz.