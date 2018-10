W swojej 61. walce w zawodowej karierze 37-letni pięściarz grupy KnockOut Promotions wygrał już w drugiej rundzie. W sumie sam jestem trochę zaskoczony tą sytuacją, ale wygląda na to, że ten lewy prosty, który wszedł jak w masło - załatwił tę walkę i... nos Sandsa - podsumował krótko Włodarczyk.

Krzysiek był od pierwszej rundy bardzo rozsądny i nie napalał się za bardzo. W drugie po prostu mnie posłuchał, że jakieś sierpy nie są tu potrzebne, bo przeciwnik bardzo się otwierał. No i wyprowadził mocny cios w dół, potem była kombinacja i wreszcie ten rozstrzygający już lewy prosty - ocenił trener Fiodor Łapin.

W jednym z poprzedzających walkę wieczoru, ośmiorundowym pojedynku Fiodor Czerkaszyn (11-0, 7 KO) pokonał na punkty Bartłomieja Grafkę (21-32-13, 10 KO).

To była moja pierwsza walka na pełnym dystansie i to z tak twardym wojownikiem jak Bartek - kiedy ja trafiałem, on jeszcze oddawał. Cieszę się więc, że wygrałem, ale kilka błędów trzeba będzie jeszcze poprawić - powiedział po walce 22-letni pięściarz grupy KnockOut Promotions.