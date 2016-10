Huelkenberg ostatni raz w barwach Force India wystąpi 27 listopada w wyścigu o Grand Prix Abu Zabi.

"Nico spędził z nami pięć lat. Stał się naszym przyjacielem i przyczynił się do wszystkich sukcesów zespołu. To wspaniały kierowca, który zdobył dla nas więcej punktów niż ktokolwiek inny. Będzie nam go brakowało, ale szanujemy jego decyzję i nie chcemy stać na jego drodze" - powiedział dyrektor teamu Vijay Mallya, cytowany w oświadczeniu.

Po 17 z 21 wyścigów Huelkenberg jest dziewiąty w klasyfikacji kierowców. Ma 54 punkty. Liderem jest jego rodak Nico Rosberg (Mercedes GP), który zgromadził 313.