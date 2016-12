31-letni Rosberg w klasyfikacji generalnej Grand Prix uzyskał 385 pkt i wyprzedził o pięć Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. W kończącym sezon wyścigu o Grand Prix Abu Zabi zajął drugie miejsce.

W swojej karierze Rosberg wygrał 23 wyścigi (w 206 startach) i 30 razy był najlepszy w kwalifikacjach.

Jak przyznał, swoją decyzję podjął już w poniedziałek, dzień po wywalczeniu mistrzostwa świata. W piątek przekazał tę wiadomość na portalu społecznościowym.

Od chwili, gdy sprawa tytułu była w moich rękach, pojawiła się duża presja i zacząłem myśleć o zakończeniu zawodniczej kariery, jeśli zostanę mistrzem świata - napisał Niemiec.

W niedzielę rano w Abu Zabi wiedziałem, że to może być mój ostatni wyścig i to uczucie +wyczyściło+ moją głowę przed startem. Chciałem cieszyć się każdą chwilą zmagań, wiedząc, że to może być ostatni raz - dodał.