Przygoński, dla którego będzie to siódmy start w tej uważanej za jedną z najtrudniejszych na świecie imprez motorowych, tym razem pojedzie z belgijskim pilotem Tomem Colsoulem (Mini). Pięć razy jechał motocyklem, w 2016 roku zadebiutował za kierownicą samochodu (jechał Mini All4 Racing z pilotem Białorusinem Andriejem Rudnickim) i zajął 15. miejsce.

"Tegoroczna edycja zapowiada się jako bardzo ciężka ze względu na trasę. Przez kilka dni będziemy jechali w górach na wysokości przekraczającej 4 000 m n.p.m. Trzeba być doskonale przygotowanym fizycznie, aby wytrzymać wysiłek na tak dużej wysokości. Od debiutu w poprzedniej edycji wiele się zmieniło. Poprawiłem szybkość i technikę jazdy, zdobyłem doświadczenie, które jest niezbędne w rajdach terenowych. To będzie najważniejszy start w sezonie, jestem gotowy walczyć z najlepszymi kierowcami cross country, moim celem jest lepsza lokata niż piętnasta, chcę walczyć o czołową dziesiątkę na mecie" - powiedział Przygoński.

Piątek pojedzie w Dakarze po raz trzeci. Tegoroczny sezon nie był dla niego zbyt udany, w kwietniu doznał ciężkiej kontuzji złamania kości uda, rehabilitacja trwała ponad pięć miesięcy.

"To będzie dla mnie bardzo trudna impreza, nie wiem, jak wytrzymam jej trudy. Jadę na Dakar, żeby zmierzyć się z samym sobą, sprawdzić, gdzie leży moja granica. Ostatnie miesiące poświęciłem na intensywne przygotowania do startu, jestem głodny rywalizacji na najwyższym poziomie. Ale Dakar ze względu na nową trasę jest trudny do oceny. O czołowe lokaty będą walczyć kierowcy najlepiej przygotowani kondycyjnie" - przyznał Piątek.

Debiutujący w Dakarze wicemistrz Europy w enduro Tomiczek pierwsze "dakarowe" nauki pobierał u byłego kapitana Orlen Teamu Jacka Czachora.

"Dzięki pomocy i radom mistrza w listopadzie zająłem bardzo dobre miejsce w silnie obsadzonym pustynnym rajdzie Maroka. Teraz czeka mnie pierwszy Dakar, mam nadzieję, że wytrzymam. Ten start to dla mnie duże wyróżnienie i dodatkowa motywacja do pracy. Cieszę się, że mam szansę wystąpić w tak prestiżowej imprezie" - powiedział Tomiczek.

Rajd Dakar 2017 rozpocznie się 2 stycznia w Asuncion, stolicy Paragwaju, a zakończy 14 stycznia w Buenos Aires. Trasa prowadząca przez Paragwaj, Argentynę i Boliwię ma 8818 km, w tym 4089 km stanowią odcinki specjalne. Najdłuższy odcinek specjalny na 6. etapie Oruro - La Paz (7 stycznia 2017) ma 527 km.

Na liście zgłoszeń są największe gwiazdy światowego sportu samochodowego m.in. Stephane Peterhansel, Cyril Despres, Giniel de Villiers, Nasser al-Attiyah, Nani Roma, Mikko Hirvonen, Carlos Sainz i Sebastien Loeb.

W poniedziałek podczas konferencji PKN Orlen przedstawił strategię działania na najbliższe lata. Jak powiedział dyrektor wykonawczy koncernu ds. marketingu Rafał Pasieka, będzie ona ukierunkowana na rozwój motosportu w Polsce. Wśród najważniejszych planów sponsoringowych, obok rajdów terenowych, pojawiają się także rajdy płaskie i szkolenie młodzieży oraz pomoc finansowa przy organizacji najważniejszych imprez sportowych - rundzie MŚ Rajdzie Polski, Baja Poland mistrzostwach Polski w motocrossie.

"Kształcenie młodzieży jest naszym głównym kierunkiem rozwoju. Stawiamy na młodych i zdolnych zawodników. Reaktywujemy Akademię ORLEN Team, którą będą wspomagali swoją wiedzą i doświadczeniem Jacek Czachor i Marek Dąbrowski. Do grona naszych podopiecznych dołączył Hubert Ptaszek startujący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem w rajdowych mistrzostwach świata WRC2" - wyjaśnił Pasieka.