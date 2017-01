Odcinek specjalny z Tupizy do Oruro został skrócony przed strefą neutralizacji. Zawodnicy pokonali tylko 219 z planowanych 447 km. Najszybszy był Sebastien Loeb. Utytułowany Francuz na każdym z punktów pomiarowych miał najlepszy czas i jest drugi w klasyfikacji generalnej ze stratą minuty i dziewięciu sekund do Peterhansela. Przygoński (Orlen Team) w końcówce zgubił się na trasie i do mety dotarł z dziewiątym rezultatem.

W gronie motocyklistów zwycięzcą skróconego etapu został Brytyjczyk Sam Sunderland, natomiast wśród kierowców quadów Holender Kees Kollen. Czternaste miejsce zajął Kamil Wiśniewski, a osiemnaste Rafał Sonik. Obaj mieli problemy nawigacyjne. Liderem został Francuz Simon Vitse. Sonik jest jedenasty, Wiśniewski piętnasty.

W sobotę szósty etap z Oruro do La Paz długości 786 km (OS 527 km), a w niedzielę dzień przerwy.