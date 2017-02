Krakowianin znalazł się na liście zgłoszeń do Le Mans wraz z Brytyjczykiem Oliverem Webbem. Na razie nie podano nazwiska trzeciego zawodnika.

Kubica w listopadzie 2016 roku brał już udział w testach teamu ByKolles, które odbyły się w Bahrajnie. A w styczniu 2017 roku z ekipą Forch Racing prowadząc Porsche 911 GT3-R uczestniczył w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju. Tych zawodów zespół nie ukończył, po kilku postojach podjęto decyzję o wycofaniu.

Obok teamu Kubicy, w WEC w sezonie 2017 pozostałe samochody będą wystawiać fabryczne ekipy Porsche i Toyoty.

World Endurance Championship to ogólnoświatowe mistrzostwa w wyścigach długodystansowych organizowane przez FIA od 2012 roku. Zastąpiły one serię Intercontinental Le Mans Cup rozgrywaną w latach 2010-2011. Podczas pierwszego sezonu rozegrano osiem rund. Większość z nich to imprezy sześciogodzinne i najważniejsza - 24 godziny Le Mans.

Zespoły rywalizują w czterech klasach: LMP1 i LMP2 dla prototypów Le Mans oraz GTE Pro i GTE Am dla samochodów klasy GT.

Sezon rozpocznie 16 kwietnia 6-godzinny wyścig na torze Silverstone w Anglii. 24 Le Mans odbędzie się w dniach 17-18 czerwca. W sumie zaplanowano dziewięć startów, na początek cztery w Europie, po nich w Meksyku, USA, Japonii, Chinach i 18 listopada na torze Sakhir w Bahrajnie.