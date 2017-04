Mistrzostwa WEC rozpoczną się w Niedzielę Wielkanocną na brytyjskim torze w Silverstone.

Kubica na początku kwietnia miał wziąć udział w prologu WEC na torze Monza, ale za kierownicą siedział jego kolega z zespołu Brytyjczyk Oliver Webb. Problemy techniczne sprawiły, że samochód pokonał tylko sześć okrążeń.

Po prologu postanowiłem przerwać mój program wyścigowy z zespołem ByKolles w LMP1. W związku z tym nie wezmę udziału w nadchodzącym otwarciu sezonu na Silverstone ani w innych wyścigach WEC. To była trudna decyzja, aby zrezygnować i w ten sposób stracić okazję dołączenia do tak wymagających i mocnych mistrzostw, ale mam nadzieję, że to nie jest ostateczne pożegnanie - napisał na Facebooku.

WEC to mistrzostwa w wyścigach długodystansowych, organizowane od 2012 roku. Zastąpiły one serię Intercontinental Le Mans Cup rozgrywaną w latach 2010-2011. Większość z nich to wyścigi sześciogodzinne, a najważniejszą imprezą są 24 godziny Le Mans. Cały cykl składa się z dziewięciu wyścigów: czterech w Europie, a także w Meksyku, USA, Japonii, Chinach i 18 listopada na torze Sakhir w Bahrajnie.