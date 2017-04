Alonso wypowiedział się krytycznie po niedzielnym wyścigu w Bahrajnie, z którego wycofał się na trzy okrążenia przed końcem.

To było frustrujące. Deficyt mocy silnika, szczególnie na prostych był zadziwiający. Czasami patrzyłem w lusterka na początku prostej, gdy rywal był 300-400 metrów za mną. Dojeżdżając do kolejnego zakrętu widziałem, że już jest obok mnie - przyznał dwukrotny mistrz świata.

Hiszpan negatywnie ocenił zmodernizowaną jednostkę napędową, jaką Honda zamontowała w jego bolidzie przed wyścigiem w Bahrajnie.

Nie można było pojechać takim tempem, jak poprzednio w Australii i Chinach. Do tego doszły problemy techniczne - chcesz walczyć, ale nie możesz. Na prostych nie mogłem bronić swojej pozycji. To była nierówna bitwa, co mi się coraz bardziej nie podoba - dodał kierowca, który chyba coraz bardziej ma dość współpracy z teamem z Woking.