Najnowsze wieści na temat stanu zdrowia Golloba na twitterze przekazał Hubert Malinowski. Dziennikarz TVP Info poinformował, że żużlowiec nie odzyskał czucia w nogach. Jednak lekarze nie wykluczają, że odzyska je w przyszłości. Na razie 46-letni sportowiec zaczął współpracować z psychologiem.

#MistrzJestJeden

Tomasz #Gollob nie czuje nóg, ale lekarze nie wykluczają powrotu czucia w przyszłości. Od dziś pracuje z nim psycholog... — HUBE®T 🅰 Malinowski (@HAMalinowski) 28 kwietnia 2017

Gollob to indywidualny mistrz świata z 2010 r., w niedzielne przedpołudnie miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi. Jak wykazały badania, doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Jeszcze w niedzielę przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. We wtorek został z niej wybudzony.