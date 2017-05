Kim był Adolf Hitler nikomu mówić nie trzeba. Pod cytatem podpisał się Władysław Gollob, właściciel klubu, a zarazem ojciec najbardziej utytułowanego żużlowca w naszym kraju. "Papa Gollob" w całej sprawie nie widzi nic niestosownego. To jest odniesienie do poprzednich władz Polonii. Napis na polewaczce mówi wyraźnie, że zniszczyli wszystko, co było tylko możliwe i nikt w tym im nie przeszkadzał. Co w tym jest kontrowersyjnego? - dziwi się w rozmowie z serwisem sportowefakty.pl sternik klubu z Bydgoszczy.

W ten dość "oryginalny" Władysław Gollob chciał zwrócić uwagę kibiców, na szkody jakie wyrządziły klubowi poprzednie władze. Zwrócił również uwagę na analogię pomiędzy tym, w jakim odniesieniu on użył tego stwierdzenia i jego pierwotnym kontekstem. Ten napis mówi o tym, że Republika Weimarska doprowadziła do totalnego bałaganu, rozkładu gospodarki i galopującego bezrobocia. Ja to odniosłem do tego, co działo się w Polonii - wytłumaczył Gollob.