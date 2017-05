Brytyjczyk po raz trzeci w czterech startach uzyskał pole position na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Obok Hamiltona z pierwszej linii startowej pojedzie lider mistrzostw świata po czterech rundach Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, który w kwalifikacjach stracił do Brytyjczyka 0,051 s.

Trzeci czas zanotował Fin Valtteri Bottas (Mercedes GP) ze stratą 0,224 s, a czwarty jego rodak Kimi Raikkonen (Ferrari) - strata 0,290 s.

Z trzeciej linii ruszą w niedzielę Holender Max Verstappen (+0,557) i Australijczyk Daniel Ricciardo (+1,026) - obaj Red Bull.

W końcu bez problemów z silnikiem Hondy walczył w kwalifikacjach Hiszpan Fernando Alonso z McLarena. Uplasował się na siódmej pozycji ze stratą 1,899 s do Hamiltona.

Spore problemy techniczne miał w sobotni poranek w Barcelonie zespół Ferrari. W bolidzie Vettela trzeba było wymienić silnik. Gdyby to się nie udało, Niemiec startowałby do niedzielnego wyścigu ze strefy serwisowej. Na szczęście włoscy mechanicy poradzili sobie na czas z wymianą jednostki napędowej, a kierowca wszystkim im przez radio za to podziękował.

Grand Prix Hiszpanii będzie piątą rundą MŚ 2017. Liderem klasyfikacji generalnej jest Vettel - 86 punktów, który wyprzedza Hamiltona 73, Bottasa 63 i Raikkonena 49.