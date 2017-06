Kubica za "sterem" bolidu F1 ostatni raz siedział 31 stycznia 2011. Kilka dni później nasz kierowca miał wypadek na trasie rajdu Ronde di Andora, z którego cudem uszedł z życiem. Po długiej rehabilitacji Polak wrócił do motosportów, ale już nie do Formuł1. Jednak on sam podkreślał, że ponowne ściganie na torze F1 jest jego celem.

Teraz jego powrót wydaje się jeszcze bardziej realny. Według informacji podanych przez włoski portal italiaracing.net., we wtorek Kubica ma wyjechać na tor pojazdem E20 ekipy Renault.

W F1 Kubica ścigał się od 2005 do 2010 roku. W latach 2013-2015 32-latek rywalizował w rajdowych mistrzostwach świata.