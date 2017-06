Ekipa Renault zamieściła na Twitterze zdjęcie 32-letniego kierowcy zdejmującego kask po próbnej jeździe bolidem Lotus E20 z 2012 roku. To prawda. To naprawdę Robert Kubica. Po sześciu latach powrócił do jednego z naszych samochodów - napisano pod zdjęciem.

Testy odbyły się bez wcześniejszych zapowiedzi w mediach. Dlaczego trzymaliśmy to w tajemnicy? Dla Roberta to był prywatny test - dodano.

Ekipa podkreśliła, że po przejechaniu 115 okrążeń toru Ricardo Tormo w Kubica był uśmiechnięty.

Polski kierowca po raz ostatni zasiadł w bolidzie Renault w przedsezonowych testach na tym samym torze w lutym 2011 roku. W 2008 roku odniósł swoje jedyne zwycięstwo w Formule 1 - w wyścigu o Grand Prix Kanady w Montrealu.

Kilka miesięcy temu w obszernym w wywiadzie dla "Corriere della Sera" Kubica zaznaczył, że nie myśli o możliwości powrotu do Formuły 1. Nie mogę obracać przedramieniem, aby prowadzić muszę ruszać barkiem, tam jest moja siła. I potrzeba też miejsca, którego kabina bolidu F1 nie ma - wyjaśnił.