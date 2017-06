Pomimo uszkodzeń quada, dzięki pomocy Kamila Wiśniewskiego dojechał do mety 144-kilometrowego odcinka wokół San Teodoro i ostatecznie zajął drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. W rywalizacji quadów po raz drugi z rzędu zwyciężył Francuz Sebastien Souday, trzeci był Wiśniewski.

W rywalizacji motocyklistów rundę mistrzostw świata wygrał Włoch Alessandro Botturi.

Sonik zbliżając się do mety znalazł się na skalistym wirażu. Przy prędkości 80 km/godz. z powodu zużytej tylnej opony wpadł do rowu. Kierowca wyleciał w powietrze, a jego pojazd kilka razy rolował.

To był bardzo śliski zakręt i miałem mnóstwo szczęścia, bo na tym podłożu mogło skończyć się znacznie gorzej. Dobrze, że kilkanaście minut później przyjechał Kamil. Gdyby nie on, nie dojechałbym do mety tego rajdu - przyznał Sonik, który na Sardynii triumfował trzy razy - w 2013, 2014 i 2015 roku.