Na prowadzenie zespół wyprowadził Bernhard. W sumie przejechali 367 okrążeń.

Dwie ostatnie edycje imprezy także wygrała ekipa Porsche, ale jechała wówczas w całkowicie innym składzie.

W pierwszych godzinach zakończonego w niedzielę wyścigu prym wiódł team Toyoty TS 050 Hybrid, jednak w nocy dwa najwyżej sklasyfikowane samochody miały defekt.

Do 2014 roku przez pięć lat w klasyfikacji generalnej triumfował zespół Audi, którego teraz nie było na liście startowej. W ostatnim wygranym przez niego wyścigu do zwycięstwa kierowcy potrzebowali przejechać 379 okrążeń. To jednak nie był rekord - w 2010 roku ekipa Audi Sport North America przejechała ich 397.

Tor Circuit de la Sarthe ma długość 13 629 m i jest poprowadzony ulicami wokół miasta, a sam wyścig organizowany przez Automobile Club de l'Ouest jest uważany za najbardziej prestiżowy w kalendarzu.

Pierwszy 24-godzinny Le Mans odbył się 26 maja 1923 roku. Od tej pory był rozgrywany corocznie, z wyjątkiem 1936 roku oraz lat 1940-1948. Początkowo zawodnicy startowali indywidualnie, później zostały wprowadzone przepisy o dwuosobowych, a następnie trzyosobowych zespołach.

Czołówka klasyfikacji generalnej:

1. Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley (Niemcy/Nowa Zelandia/Nowa Zelandia) Porsche 919 Hybrid - 367 okrążeń

2. Oliver Jarvis, Thomas Laurent, Ho-Pin Tung (Wielka Brytania/Francja/Chiny) Oreca-Gibson - strata 1 okrążenie

3. Nelson Piquet Jr, Mathias Beche, David Hansson (Brazylia/Szwajcaria/Dania) Oreca-Gibson - 3 okrążenia