GKSŻ podjęła taką decyzję po informacji otrzymanej z Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA – na podstawie wstępnej oceny wyników badań próbki A pobranej od zawodnika.

Zawieszenie będzie obowiązywało do ostatecznego rozstrzygnięcia, ale nie dłużej niż 60 dni. Zawodnik może się odwołać do Trybunału PZM, ale nie wstrzyma to zawieszenia. Rosjanin był w awizowanym składzie na niedzielny wyjazdowy zaległy mecz ekstraligi z Betardem Spartą Wrocław. W środę ROW podejmie w kolejnym zaległym spotkaniu Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra.

Łaguta był bohaterem ostatniego ligowego meczu w Rybniku. Poprowadził gospodarzy do wygranej z mistrzom Polski Cash Broker Stal Gorzów 50:40 zdobywając komplet 15 punktów i „wykręcając” przy okazji najlepszy czas dnia.