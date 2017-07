To 57. zwycięstwo Hamiltona w karierze. Trzykrotny mistrz świata umocnił się na drugim miejscu w klasyfikacji wszech czasów, ale aby zrównać się z jej liderem Niemcem Michaelem Schumacherem musi wygrać jeszcze 34 razy.

W niedzielę ruszał z pole position i prowadził od startu do mety. Drugie miejsce zajął jego kolega z teamu Fin Valtteri Bottas, a trzecie, mimo problemów z oponą, inny reprezentant Finlandii Kimi Raikkonen (Ferrari).

Raikkonen i jego kolega z drużyny Niemiec Sebastian Vettel musieli zjechać do alei serwisowej na końcowych okrążeniach. Fin stracił przez to drugie miejsce, a Vettel spadł z czwartego na siódme.

W klasyfikacji generalnej Hamilton zmniejszył stratę do prowadzącego Vettela z 20 do punktów do jednego.

Brytyjczyk jest rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w Wielkiej Brytanii, ex aequo z rodakiem Jimem Clarkiem oraz Francuzem Alainem Prostem. Hamilton triumfował na Silverstone także w latach 2008 i 2014-16.