Do półfinałów nie awansowali Maciej Janowski, Patryk Dudek i Piotr Pawlicki. Ten pierwszy zdobył siedem punktów. Tyle samo miał w rundzie zasadniczej Zagar, ale w bezpośrednim pojedynku był lepszy od Polaka i to Słoweniec awansował do półfinału. Z sześcioma punktami udział w turnieju zakończyli Dudek i Pawlicki.

Prowadzący Doyle powiększył przewagę nad Polakami w klasyfikacji generalnej.