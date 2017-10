Pomysłodawcą ogromnej sektorówki był Adam Figiel, fan z Krakowa. Flaga o powierzchni 60 m2 z ogromny napisem "Forza Robert" jeździła wszędzie tam gdzie był Kubica. Po raz pierwszy pojawiał się na Rajdzie Polski w Mikołajkach w 2014 roku, a ostatni na Hungaroringu, węgierskim torze gdzie odbywały się testy Kubicy za kierownicą Renault. – Gdy Robert żegnał się z publiką, to właśnie w jej kierunku machał. Niestety na Węgrzech sektorówka uległa zniszczeniu. Ma dziury i trzeba ją stworzyć od nowa – mówi Witecka. I dodaje, że jako wierni fani i grupa przyjaciół postanowili podjąć się tego wyzwania.

Fani Roberta szybko zrzucili się na jej wykonanie, bo wydruk tak dużego formatu niestety sporo kosztuje, wciąż jednak szukają zdjęć. - Projekt nowej flagi zakłada, że będzie ona miała wymiary 6x10 metrów czyli 60m2 i będzie się składać z 6 tysięcy zdjęć kibiców o wymiarach 10x10cm. Na razie uzbieraliśmy ich około tysiąca, więc to kropla w morzu – wyjaśnia Witecka.

Zdjęcia można wysyłać na maila: info@kibicujmykubicy.pl. Nadwyżka zebranych pieniędzy, które wciąż spływają zostanie przekazana Danielowi Szulcowi, który jest wiernym fanem Kubicy a w wyniku wypadku samochodowego ma uszkodzony kręgosłup. – Nie poddaje się i próbuje poprzez rehabilitację stanąć na własnych nogach. Do walki o zdrowie motywuje go właśnie Robert Kubica, którego jest wiernym fanem. Od lat wyjazd na Grand Prix F1 jest jego wielkim marzeniem i właśnie my postanowiliśmy, że go tam zabierzemy. A pieniądze przekażemy na jego rehabilitację – wyjaśnia Witecka.