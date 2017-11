O podpisaniu umowy wspomniał jeden z dziennikarzy francuskiego Canal+, ale informację już kilka godzin później zdementował rzecznik Williamsa Paddy Lowe.

Kubica już testował w październiku dwukrotnie pojazd Williamsa z 2014 roku. Według doniesień wielu mediów, Polak ma też poprowadzić model z 2017 roku w Abu Zabi. Wiadomość wydawała się sprawdzona, ale okazuje się, że i ona nie jest pewna.

Wcześniej Lowe informował, że Kubica "prawie na pewno" dostanie możliwość jazdy bolidem z 2017 roku po Grand Prix Abu Zabi. Jednak w poniedziałek powiedział fińskiej telewizji C More, że to nie do końca prawda - donosi brytyjski portal internetowy Sportsmole.