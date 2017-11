On jest jednym z najszybszych kierowców, jakich znam. To naturalny talent, jest lepszy od 3/4 zawodników, którzy obecnie jeżdżą w Formule. Moim zdaniem jest w czołowej piątce najszybszych, szkoda, że go nie ma z nami - powiedział Hamilton w Abu Zabi, gdzie w niedzielę odbędzie się ostatni wyścig w tegorocznym sezonie.