Kanadyjczyk i Rosjanin będą od początku sezonu jeździć nowym modelem Williamsa FW41, a Polak został zatrudniony jako kierowca rezerwowy i testowy. Oznacza to powrót krakowianina do jego początków w F1, gdyż w 2006 roku zaczynał swoją przygodę także jako zawodnik rezerwowy w ekipie BMW Sauber.

Wracam do Formuły 1 w innej roli niż kiedy ścigałem się 2011 roku, ale wracam na stałe do padoku i nie mogę się tego doczekać. Dla mnie było ważne, aby dostać szansę i mieć okazję do jazdy. Będziemy chcieli rozwijać ten samochód, a ja dam z siebie wszystko pracując dla zespołu - powiedział Kubica, cytowany na oficjalnej stronie Williamsa.