Jacques Villeneuve twierdzi, że Kubica jako kierowca testowy wcale nie pomaga swoim kolegom z zespołu. Jego zadaniem jest wręcz przeciwnie. Według Kanadyjczyka polski kierowca celowo dostosowuje ustawienia bolidu Williamsa pod siebie i dzięki temu lepiej prezentuje się na treningach od swoich kolegów z zespołu. Możliwe, że Kubica specjalnie utrudnia prowadzenie go innym kierowcom, Być może chce, by maszyna była niemożliwa do prowadzenia przez Sirotkina i Strolla. Kubicy nie należy lekceważyć - powiedział 46-latek.

Villeneuve nie pała sympatią do Kubicy. Polak przed laty będąc kierowcą testowym zespołu BMW Sauber zajął jego miejsce niemieckim teamie. Od tego czasu były mistrz świata Formuły 1 przy każdej możliwej okazji krytykuje naszego kierowcę.