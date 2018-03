Wykluczenie ich z tych zawodów byłoby pogwałceniem praw kobiet, a przede wszystkim ich równouprawnienia - powiedział Olsen w rozmowie ze szwedzkim dziennikiem "Dagens Nyheter".

Wypowiedź ta wywołała burzę w szwedzkich mediach, które od dawna już uważają, że w żużlowej GP nie ma miejsca dla "skąpo ubranych młodych i atrakcyjnych kobiet".

Dlatego silnie poparły decyzję dyrekcji Formuły 1 o ich usunięciu w nadchodzącym sezonie oraz podobną decyzję norweskich organizatorów ubiegłorocznych kolarskich mistrzostw świata w Bergen.

Nazywany przez władze gminy Norrtaelje, do której należy Hallstavik, "aroganckim męskim szowinistą" Olsen podkreślił, że decyzja o pozostawieniu "żużlowych dziewczyn" jest niepodważalna.

"Być może to coś ze Szwecją jest nie tak. Prawdopodobnie chodzi o jakieś sprawy kulturowe lub polityczną poprawność, lecz my nie usuniemy naszych dziewczyn, uwielbianych przez fanów żużla. One pełnią ważną funkcję i nie znajdują się na torze tylko z powodu swojego wyglądu - zaznaczył.

Tegoroczny cykl Grand Prix, który wyłoni mistrza świata w jeździe na żużlu, rozpocznie się 12 maja na PGE Narodowym w Warszawie.