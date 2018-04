Raikkonen w Bahrajnie miał szanse na podium. Jechał na trzeciej pozycji, ale na 36 okrążeniu zjechał do boksu na zmianę opon, gdzie doszło do wypadku. Mechanicy Ferrari szybko wymienili trzy koła w bolidzie byłego mistrza świata. Niestety problem pojawił się z jedną z tylnych opon. Mechanik nie mógł odkręcić koła, z którym cały czas się "siłował", a system wyświetlił zielone światło. Kierowca widząc sygnał zezwalający na jazdę nie upewnił się, czy może bezpiecznie ruszyć tylko od razu dodał gazu. W efekcie przewrócił i poturbował mechanika. Mężczyźnie pierwszej pomocy udzieliły służby ratownicze na torze, później został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie nogi.

Wyścig o Grand Prix Bahrajnu wygrał drugi kierowca zespołu Ferrari, Sebastian Vettel. To 49. triumf czterokrotnego mistrza świata.