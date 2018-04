Informację o powrocie do "dobrych obyczajów" w F1 w Monte Carlo potwierdził prezydent Automobile Club of Monaco Michel Boeri.

Jak przyznał, po długich rozmowach przekonał zarządzających Liberty Media, że piękne dziewczyny na starcie są wizytówką tego wyścigu, przyciągają rzesze kibiców, a także podgrzewają atmosferę.

Na początku lutego właściciele Liberty Media zdecydowali, że wzorem piłki nożnej, w sezonie 2018 na polach startowych zamiast pięknych hostess będą... dzieci.

Dotychczas były to zawsze młode kobiety, które ubrane w gustowne, choć kuse mundurki, stojąc przy samochodach na specjalnych tablicach prezentowały numery startowe.

Dzieci, które mają być wybierane za pośrednictwem lokalnych klubów sportów motorowych, będą zgłaszane za "zasługi" rodziców lub opiekunów albo w drodze losowania.

To będzie dla tych młodych ludzi niezwykły moment. Będą mogli towarzyszyć elicie sportów motorowych w ostatnich minutach przed startem. To będzie niesamowite przeżycie dla nich i dla ich rodzin. Może będzie inspiracją do treningów i marzeń, że kiedyś to one pojawią się za kierownicą. To chyba dobry sposób, by zainspirować następną generację kierowców F1 - tłumaczył wtedy zmianę dyrektor zarządzający ds. komercyjnych w F1 Sean Bratches.