Po piątkowych i sobotnich treningach Rossi uważa, że stan obiektu jest krytyczny i grozi poważnymi wypadkami.

To katastrofa, uważam, że ściganie się na tym obiekcie jest groźne dla życia. Nawierzchnia jest nierówna, jeszcze grosza niż była rok temu. Próby jej szlifowania i równania nie dały efektu. Przy prędkości dochodzącej na prostej do 300 km/h może dojść do tragedii - uważa Rossi.