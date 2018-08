Książka pod tytułem „Nieznany Kimi Raikkonen” została napisana we współpracy z dziennikarzem Kari Hotakainenem.

Przez dziennikarzy pytany był głównie o nadużywanie alkoholu, a szczególnie o jeden opisywany obszernie epizod z 2012 roku.

Wtedy w połowie sezonu imprezowałem przez 16 dni pod rząd i musiałem skończyć tylko z tego powodu, że miałem wystartować w Grand Prix Hiszpanii. Poleciałem tam i co? Zająłem trzecie miejsce. W moim przypadku alkohol nie szkodzi, a wręcz pomaga w koncentracji - powiedział kierowca znany z bardzo rozrywkowego trybu życia.

Podkreślił kilka razy, że być może nadużywa alkoholu, lecz w jego przypadku to pomaga, a obliczanie wypitej ilości jest tylko osobistym punktem widzenia krytykujących go.

Mój zawód jest bardzo stresujący i mało kto może zrozumieć, że jak wypiję, to się uspakajam i oczyszczam głowę, a mój mózg się resetuje i później jestem gotowy do następnego startu bez żadnych obciążeń. Jestem pewien, że gdybym ograniczył picie, to wcale nie osiągałbym lepszych wyników, a raczej gorsze - podkreślił Raikkonen.