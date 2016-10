Ta pierwsze, z pochodzenia Nigeryjka, zdobyła tytuł mistrzowski z CCC Polkowice w 2013 roku. Lavender dwa razy cieszyła się ze złota z Wisłą Can-Pack Kraków (2014, 2015).

W wielkim finale, który rozpoczyna się w niedzielę, zespół Sparks zmierzy się z obrońcą tytuły Minnesota Lynx. Koszykarki z "Miasta Aniołów" były mistrzyniami dwa razy - w 2001 i 2002 roku. Rywalki triumfowały trzykrotnie (2011, 2013, 2015).

Johnson, pięciokrotny mistrz NBA z Lakers (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) jest obecnie współwłaścicielem drużyny Sparks.

"Miałyśmy okazję do przeżycia niesamowitego spotkania w gronie zespołu z Magicem. Teraz jesteśmy gotowe, by na parkiecie zrealizować to, o czym rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy" - powiedziała w rozmowie z dziennikiem "Los Angeles Times" Ogwumike, która we wrześniu została wybrana najbardziej wartościową koszykarką (MVP) sezonu zasadniczego.

26-letnia Ogwumike zdobywała średnio w sezonie zasadniczym 19,7 pkt i miała 9,1 zbiórki w meczu (rozegrała ich 33). Podwójną zdobycz punktową, tzw. double-double uzyskała 18 razy. Jej skuteczność rzutów z gry wynosi 66,5 proc.

O 27-letniej Lavender, która został wybrana najlepszą rezerwową ligi, Johnson powiedział, że jest "sercem i duszą" zespołu.