Ankietę prowadzą od lat władze ligi zadając menedżerom 48 pytań.

James otrzymał 46,7 procent głosów w typowaniu MVP. W czerwcu to właśnie on poprowadził zespół Konferencji Wschodniej z Cleveland do mistrzostwa i zwycięstwa w finale nad obrońcą tytułu Golden State.

Na to, że "Kawalerzyści" obronią tytuł stawia jedynie 31 procent generalnych menedżerów. Natomiast obydwa wielkie w ostatnich latach kluby otrzymały aż 96,7 proc. głosów jako triumfatorzy swoich konferencji.

James zdobył tytuł MVP sezonu zasadniczego cztery razy w latach 2009, 2010, 2012 i 2013 r. w barwach Miami Heat. W minionych rozgrywkach został uznany najbardziej wartościowym graczem finału, zresztą po raz trzeci (wcześniej 2012 i 2013).

Z kolei Minnesota Timberwolves to klub, który zdaniem GM poczyni największy postęp (56,7 proc. głosów). Jeden z liderów "Leśnych Wilków" 20-letni Karl-Anthony Towns, wybrany w minionym sezonie najlepszym debiutantem, to koszykarz, z którym największy procent menadżerów (48,3) chciałby podpisać kontrakt "od zaraz", w przypadku, gdyby zawodnik był wolnym graczem.

Natomiast Gregg Popovich z San Antonio Spurs to - zdaniem ankietowanych - najlepszy szkoleniowiec (83,3 proc.) i najlepszy motywator (66,7 proc.).