Ceny wejściówek na mniej prestiżowe miejsca spadły z 700 do 350 dolarów oraz z 300 do 150 - podał portal espn.com

Obrońcy tytułu zmierzą się z Knicks we wtorek 25 października, kiedy wystartuje 71. sezon NBA. W tym samym dniu drużyna baseballistów Cleveland Indians rozpocznie na własnym stadionie walkę o mistrzostwo ligi MLB, więc kibice zwrócili wiele biletów zakupionych wcześniej na spotkanie koszykarzy, wybierając mecz Indians.

Baseballiści Cleveland awansowali do finału - World Series - po raz pierwszy od 1997 roku i mają szanse na mistrzostwo po raz pierwszy od... 1948 roku. Wygrali American League z Toronto Blue Jays i czekają na wyłonienie zwycięzcy w lidze National, o co walczą drużyny Chicago Cubs i Los Angeles Dodgers. W lidze MLB gra 30 zespołów w dwóch ligach - National i American. Ich triumfatorzy walczą o mistrzostwo świata w World Series.

Mieszkańcy Cleveland od 52 lat nie cieszyli się z sukcesu swojej drużyny w którejś z zawodowych lig (po raz ostatni w 1964 roku w lidze futbolu amerykańskiego NFL triumfowała ekipa Browns). Fatalną passę przełamali w czerwcu koszykarze mający w składzie jedną z największych gwiazd NBA LeBrona Jamesa.

Teraz on, podobnie jak inni mieszkańcy Cleveland, kibicuje baseballistom, czego dał wyraz we wpisie na swoim koncie na jednym z portali społecznościowych po awansie Indians do finału MLB.