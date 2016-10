Pięciokrotny mistrz NBA z Los Angeles Lakers (2000-02 i 2009-10) po raz drugi wystawia jedną ze swoich masek ochronnych na sprzedaż. Poprzednia znalazła nabywcę za 67 tys. dolarów, a pieniądze zostały przeznaczone na konto fundacji Bryanta pomagającej dzieciom.

Teraz cena ochraniacza na twarz może być znacznie wyższa ze względu na fakt zakończenia kariery przez wybitnego koszykarza, który w kwietniu, po 20 sezonach, pożegnał się z kibicami i parkietami NBA.

Maska ma też specjalną wartość dla kolekcjonerów z uwagi na to, iż urazu nosa koszykarz doznał w All Star Game po zderzeniu z Dwyanem Wadem. Ochraniacz na nos nie przeszkadzał najwyraźniej Bryantowi w zdobywaniu punktów - jego średnia zdobycz z 11 spotkań rozegranych w masce to 31,1 pkt.

Według magazynu "Forbes" dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012), 18-krotnie wybierany do Meczu Gwiazd Wschód-Zachód, zarobił podczas kariery 680 mln dolarów.